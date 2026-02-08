- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог обстріляв Херсон з РСЗВ: поранено трьох жінок
Під вогнем опинився Корабельний район міста.
Російські війська пізно ввечері 7 лютого обстріляли Корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждали троє мирних мешканок.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, обстріл стався орієнтовно о 23:10. Снаряди влучили в житлову забудову, де в цей час перебували люди.
До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 86 та 44 роки. Медики діагностували в них вибухові травми, закриті черепно-мозкові ушкодження та акубаротравми. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.
Ще одній жінці — 76-річній жительці Херсона — медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.
Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у Херсоні російський безпілотник типу «Молнія» влучив у багатоповерхівку.