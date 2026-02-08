Ворог обстріляв Херсон з РСЗВ: поранено трьох жінок

Обстріл Херсона / © Getty Images

Російські війська пізно ввечері 7 лютого обстріляли Корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждали троє мирних мешканок.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, обстріл стався орієнтовно о 23:10. Снаряди влучили в житлову забудову, де в цей час перебували люди.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох жінок віком 86 та 44 роки. Медики діагностували в них вибухові травми, закриті черепно-мозкові ушкодження та акубаротравми. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

Ще одній жінці — 76-річній жительці Херсона — медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.

