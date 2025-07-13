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- Війна
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Ворог обстріляв залізницю на Донеччині: загинули двоє працівників УЗ
Внаслідок обстрілу Донеччини загинули двоє працівників Укрзалізниці — ще один поранений.
У ніч проти 13 липня внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині загинули двоє працівників «Укрзалізниці» — машиніст і його помічник. Ще один співробітник, складач поїздів, отримав важке поранення і перебуває в реанімації.
Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook.
Трагічні події сталися під час виконання службових обов’язків. Загиблі — машиніст тепловоза 1973 року народження та його помічник, 1994 року народження. На іншій ділянці фронтової Донеччини ще один залізничник — складач поїздів — зазнав уламкового поранення голови. Його терміново транспортували до лікарні ім. Мечнікова в Дніпрі, де медики борються за його життя.
«Ворог б’є по абсолютно цивільних об’єктах. Прицільно. Обходячи захист та нарощуючи удари. Залізничники Донеччини, інших прифронтових регіонів та по всій країні не спиняються, виконують обов’язки в цій щоденній небезпеці…» — написав Олександр Перцовський у своєму зверненні.
За його словами, втрата колег — це не просто статистика, а особистий біль:
«Приймати ці втрати я не навчився. З конкретними колегами можливо не бути знайомими особисто, але коли читаєш 1994-й та 1973-й роки народження, батьки, діти… Стільки всього попереду. Це відчуття втрати абсолютно близьких людей. Частини великої команди та частини великої родини».
У випадку з пораненим колегою — ситуація критична. Лікарі розпочали складну операцію, щоб урятувати життя:
«Говорив тільки-но із нейрохірургом, будуть робити все можливе й неможливе, щоб витягнути. Випадок надскладний. Найдосвідченіші лікарі Мечнікова задіяні. Тримаємо кулаки із вдячністю і вірою в наших медиків!» — додав Перцовський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці через атаку РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру.