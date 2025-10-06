Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині

Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, а також просунувся поблизу населених пунктів Новоіванівка, Вороне, Охотниче та Білі Гора.

Про це повідомляють військові аналітики DeepState.

Зазначимо, що у липні 2025 року російські військові встановили контроль над селом Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині.

Тоді, 1 липня, «сіра зона» простягалася до кордонів Дніпропетровської області поблизу сіл Маліївка та Вільне Поле.

Водночас сусідні села Новомиколаївка й Новосергіївка на Донеччині вже було захоплено російськими окупантами. Обидва населені пункти розташовані фактично на межі з Дніпропетровською областю.