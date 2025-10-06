- Дата публікації
Ворог окупував Маліївку — DeepState
Армія РФ просунулася поблизу низки населених пунктів на Дніпропетровщині.
Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, а також просунувся поблизу населених пунктів Новоіванівка, Вороне, Охотниче та Білі Гора.
Про це повідомляють військові аналітики DeepState.
Зазначимо, що у липні 2025 року російські військові встановили контроль над селом Дачне та прилеглими східними територіями на Дніпропетровщині.
Тоді, 1 липня, «сіра зона» простягалася до кордонів Дніпропетровської області поблизу сіл Маліївка та Вільне Поле.
Водночас сусідні села Новомиколаївка й Новосергіївка на Донеччині вже було захоплено російськими окупантами. Обидва населені пункти розташовані фактично на межі з Дніпропетровською областю.