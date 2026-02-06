ТСН у соціальних мережах

Війна
484
1 хв

Ворог окупував територію на Харківщині та просунувся на трьох напрямках — DeepState

Аналітики DeepState повідомляють про окупацію населеного пункту на півночі Харківщини.

Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Getty Images

Російська армія захопила село Дегтярне у Харківській області та розширила зону контролю на Сумщині та Донеччині. Аналітики зафіксували просування ворога на чотирьох ділянках фронту.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Російські війська окупували Дегтярне (Харківська область), а також просунлися поблизу Грабовського (Сумська область), Мілаївки (Курська область РФ) та Никифорівки (Донецька область).

До слова, напередодні у ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Староукраїнки Запорізької області. Хоча ворожа ДРГ намагалася підійти до села через складний рельєф біля річки Гайчур, українські захисники повністю знищили групу, і населений пункт залишається під контролем Сил оборони.

Зауважимо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Росія готує масштабний наступ на квітень, намагаючись до цього часу знайти слабкі місця в обороні ЗСУ та накопичити ресурси. Пріоритетною метою ворога залишається повний контроль над Донеччиною та Луганщиною, після чого агресор може націлитися на Запорізьку та Херсонську області. Окрім цього, у межах ворожого плану щодо створення «санітарної зони», під загрозою можуть опинитися прикордонні райони Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та навіть Дніпропетровщини.

