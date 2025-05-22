Ворог перегруповується на Харківщині: експерт повідомив, чи буде стратегічний наступ

Російський окупант / © Associated Press

Реклама

Ворог перегруповується на Харківському напрямку, але для стратегічного наступу недостатньо резервів.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ, капітан першого рангу Павло Лакійчук в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Більше того, у противника не вистачає резервів для забезпечення тих наступальних дій, які вже тривають», — пояснив він.

Реклама

За словами Лакійчука, противник намагається маневрувати своїми силами, переміщуючи свої резерви з одного напрямку на інший.

Нагадаємо, Росія готує 800 тисяч солдатів до нового удару.