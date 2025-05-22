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- Війна
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Ворог перегруповується на Харківщині: експерт повідомив, чи буде стратегічний наступ
Ворог перекидає сили між напрямками, але про стратегічний прорив не йдеться, зазначив експерт Павло Лакійчук.
Ворог перегруповується на Харківському напрямку, але для стратегічного наступу недостатньо резервів.
Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ, капітан першого рангу Павло Лакійчук в етері телеканалу «Ми-Україна».
«Більше того, у противника не вистачає резервів для забезпечення тих наступальних дій, які вже тривають», — пояснив він.
За словами Лакійчука, противник намагається маневрувати своїми силами, переміщуючи свої резерви з одного напрямку на інший.
Нагадаємо, Росія готує 800 тисяч солдатів до нового удару.