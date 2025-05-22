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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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37
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Ворог перегруповується на Харківщині: експерт повідомив, чи буде стратегічний наступ

Ворог перекидає сили між напрямками, але про стратегічний прорив не йдеться, зазначив експерт Павло Лакійчук.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російський окупант

Російський окупант / © Associated Press

Ворог перегруповується на Харківському напрямку, але для стратегічного наступу недостатньо резервів.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ, капітан першого рангу Павло Лакійчук в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Більше того, у противника не вистачає резервів для забезпечення тих наступальних дій, які вже тривають», — пояснив він.

За словами Лакійчука, противник намагається маневрувати своїми силами, переміщуючи свої резерви з одного напрямку на інший.

Нагадаємо, Росія готує 800 тисяч солдатів до нового удару.

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