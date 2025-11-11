На фронті тривають важкі бої / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російським військам вдалося просунутися вперед і захопити три населені пункти в Запорізькій області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, зростання активності ворога зафіксовано в Запорізькій області. Окупанти намагаються використовувати густий туман для просування між українськими позиціями.

«Складна ситуація склалася на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де супротивник, маючи чисельну перевагу, в запеклих боях просунувся і захопив три населені пункти», — повідомив Сирський.

Він також додав, що угруповання військ «Південь» веде важкі бої за Рівнопілля та Яблукове.

Головнокомандувач ЗСУ також зауважив, що найбільша інтенсивність бойових дій зараз спостерігається на Покровському напрямку — приблизно 40% усіх зіткнень за добу припали саме туди.

Крім того, українські сили нарощують ефективне застосування вітчизняних високоточних засобів далекої дії, зокрема ракет «Нептун», «Фламінго» та реактивних ударних дронів. Такі удари завдають ворогові відчутних втрат та ускладнюють його логістику і бойові дії.

Нагадаємо, битва за Покровськ досягає апогею. Військові експерти відповіли, чи стане місто точкою зламу українського фронту.

Головком ЗСУ Олександр Сирський водночас заявив, що в Покровську ситуація «загалом під контролем». Він запевнив, що Покровськ — суцільний укріпрайон, і закликав не розводити паніку.