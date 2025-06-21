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- Війна
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Ворог почав використовувати новий розвідувальний БПЛА: що про нього відомо (фото)
Новий дрон ворога зовні схожий на «Шахед» і здатний передавати відео на відстань понад 50 км.
Росія почала використовувати новий тип безпілотного літального апарату (БПЛА), призначеного для розвідки прикордонних та прифронтових маршрутів. Головне завдання цього дрона — збирати інформацію для координації ударів «Шахедів» та фіксувати роботу систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив військовий фахівець у сфері радіотехнологій, якого називають головним дослідником «Шахедів» Сергій Флеш у соцмережі Facebook.
За його словами, новий БПЛА зовні дуже схожий на «Шахед», що ускладнює його виявлення. Літальний апарат може працювати на висоті від 1 до 3 кілометрів. На такій висоті аналоговий відеопередавач у діапазоні 1.2 ГГц здатний передавати відеозображення на відстань понад 50 кілометрів. Управління здійснюється за допомогою системи ELRS.
Також він розповів, що наразі військові вже мають записи відео, зробленого з цього БПЛА, що дозволяє оцінити його можливості та вдосконалити заходи протидії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдень 21 червня росіяни завдали дронового удару по Харкову. Для атаки ворог використав новий безпілотник «Молнія». Російський дрон «Молнія» — примітивний і дешевий, але здатен нести до 5 кг вибухівки. Для боротьби з ним потрібне посилення РЕБ і пильність кулеметників, адже окупанти змінюють частоти управління, ускладнюючи виявлення.