Ворог почав використовувати новий розвідувальний БПЛА: що про нього відомо (фото)

БПЛА / © Сергій Флеш

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Росія почала використовувати новий тип безпілотного літального апарату (БПЛА), призначеного для розвідки прикордонних та прифронтових маршрутів. Головне завдання цього дрона — збирати інформацію для координації ударів «Шахедів» та фіксувати роботу систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив військовий фахівець у сфері радіотехнологій, якого називають головним дослідником «Шахедів» Сергій Флеш у соцмережі Facebook.

За його словами, новий БПЛА зовні дуже схожий на «Шахед», що ускладнює його виявлення. Літальний апарат може працювати на висоті від 1 до 3 кілометрів. На такій висоті аналоговий відеопередавач у діапазоні 1.2 ГГц здатний передавати відеозображення на відстань понад 50 кілометрів. Управління здійснюється за допомогою системи ELRS.

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© Сергій Флеш

© Сергій Флеш

Також він розповів, що наразі військові вже мають записи відео, зробленого з цього БПЛА, що дозволяє оцінити його можливості та вдосконалити заходи протидії.

© Facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдень 21 червня росіяни завдали дронового удару по Харкову. Для атаки ворог використав новий безпілотник «Молнія». Російський дрон «Молнія» — примітивний і дешевий, але здатен нести до 5 кг вибухівки. Для боротьби з ним потрібне посилення РЕБ і пильність кулеметників, адже окупанти змінюють частоти управління, ускладнюючи виявлення.