Ворог постійно посилає піхоту в «сіру зону»: військовий про ситуацію в районі Лиману

Війна в Україні / © Associated Press

Російські війська не припиняють спроб прориву в Лиман Донецької області, використовуючи малі піхотні групи та постійні атаки.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі Суспільному.

«Росіяни намагаються активно долізти до Лимана малими групами. Для них це критично важливо. Вони постійно проводять атаки, там є достатня кількість сконцентрованої живої сили для того, щоб ці атаки проводити постійно», — зазначив Трегубов.

Він додав, що попри спроби окупантів просочитися через «сіру зону», українські військові знищують загарбників ще на підступах до міста.

«Росіяни постійно намагаються проникати до міста, використовуючи елементи місцевості, які би рятували їх від українських дронів. Їм не вдається увірватися в місто, його добре тримають. Але слід очікувати, що вони будуть робити це завзято та постійно, бо воно для них занадто важливе», — наголосив речник.

Аналітики зазначають, що Лиман має стратегічне значення для РФ: контроль над містом дозволив би ворогу стабілізувати фронт на північному сході Донеччини та отримати плацдарм для подальших наступальних операцій. Наразі українські війська успішно блокують ці плани, використовуючи як системи ППО, так і ефективну роботу дронів та мобільних груп.

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог посилює тиск і намагається ізолювати український плацдарм, що може суттєво ускладнити логістику ЗСУ.

Ми раніше інформували, що проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту.