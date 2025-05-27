Ворог поступово зміщує фокус активності на Донеччині: Трегубов про ситуацію під Покровськом

Українські захисники фіксують зміщенні активності ворога на схід від Покровська / © Getty Images

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Російська окупаційна армія поступово «сповзає» на схід від Покровська, але цей напрямок фронту досі залишається одним із найактивніших.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Росіяни насправді сповзають на схід в напрямку Торецька, але за нашими підрахунками це досі вважається Покровським напрямком, принаймні це на схід від міста Покровськ та на пів дороги до Костянтинівки», — зазначив речник.

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Водночас він наголосив, що Покровський та Новопавлівський напрямки досі залишаються найгарячішими на фронті. Також певна активність ворога фіксується на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках. Дещо менше росіяни атакують на Сіверському, Куп’янському та Харківському напрямках.

«На Харківщині вороги певно підсилені. Але якщо ми беремо безпосередньо боєзіткнення на Харківщині, це Харківський та Куп’янський напрямки, то їх не багато. Те, що росіяни можуть наростити, безумовно вони можуть наростити, просто станом на зараз цього немає, але потенціал безумовно є. Якась там сила збирається… Є такий факт», — зазначив військовий.

Він додав, що останнім часом у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» ворог зазнає «незначних втрат» — в середньому близько 800 осіб на добу.

«На жаль, їх стало трішки менше, ніж було, бо раніше було під тисячу», — зауважив Трегубов.

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За його словами, щодоби окупанти також втрачають:

танки — 3–4 одиниці;

БМП та інша військова техніка — близько 10.

«Це [втрати — ред.] залежить від конкретного напрямку та інтенсивності. Річ у тім, що зараз росіяни почали більш активно застосовувати мотоцикли, які зазвичай не враховуються. Тому втрати по техніці зараз не настільки репрезентативні, ніж раніше», — пояснив речник.

Він уточнив, що мотоциклетні штурми стали дуже поширеною тактикою, за виключенням боїв у руїнах чи міських кварталах.

«Особливо широко, коли ми говоримо про місцевість, де треба швидко проскочити… Це просто набагато зручніше, ніж намагатися робити це пішки чи на техніці за умови, коли в цю техніку просто прилітають дрони», — пояснив Віктор Трегубов.

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Нагадаємо, у Нацгвардії повідомили, що росіяни активно підтягують резерви до Покровська та намагаються просунутись попри великі втрати. Штурми під Покровськом тривають цілодобово.