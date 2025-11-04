Після відвідин фронту Зеленський повідомив важливу новину про Покровськ

Володимир Зеленський з військовими / © Володимир Зеленський

Російські війська не припиняють нарощувати зусилля та вести активні штурмові дії в районі Покровська. На цьому напрямку вирішується багато чого для України та її союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання пункту управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Президент подякував воїнам за їхню службу на цьому «найгарячішому» напрямку, наголосивши на його стратегічній важливості:

«Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато чого вирішується саме в цьому напрямку», — підкреслив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський разом з військовими. / © Володимир Зеленський

Під час перебування у пункті управління президент заслухав доповіді військових щодо ситуації в районі Покровська, стабілізації лінії оборони та взаємодії із суміжними підрозділами. Військові також підтвердили, що ворог продовжує тиск.

Окрему увагу приділили питанням посилення української оборони та забезпечення воїнів усім необхідним. Також відзначив захисників нагородами — орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська залишається критичною. За наявною інформацією, російські війська продовжують накопичення та поступове поглинання міста, попри постійне вогневе ураження українськими силами.

Якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це створить плацдарм для подальшого просування на північ — до Краматорська та Слов’янська. Такий крок вони оцінюють як одну з найважливіших оперативних перемог Кремля після захоплення Авдіївки 2024 року.