Ворог продовжує штурмувати Сумську область: у ДПСУ попереджають про загрозу

Речник ДПСУ Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

Реклама

У Сумській області біля кордону з Росією фіксують спроби прориву диверсійно-штурмових груп, переважно в Хотінській та Юнаківській громадах.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає «Укрінформ».

За його словами, росіяни діють невеликими групами і намагаються пробитися через український кордон. Хоча останнім часом таких спроб стало менше, загроза залишається.

Реклама

«Протяжність кордону з Росією в межах Сумщини — це близько 550 км, і лише на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп — це в межах Хотінської та Юнаківської громад. Однак останнім часом активність ворога знизилася, і це результат щоденної копіткої роботи та мужності українських захисників, які знищують противника десятками як убитими, так і десятками поранених», — заявив Демченко.

Також у ДПСУ зазначають, що ворог став рідше використовувати техніку — квадроцикли, бронемашини та мототранспорт.

Окрім Сумщини, Росія активно штурмує й Харківський напрямок — біля Липців, Вовчанська та Строївки.

«Не варто забувати Харківщину, напрямок населених пунктів Липці, Вовчанськ, де ворог також продовжує свої штурмові дії, намагаючись просунутися вглиб території України. Однак досягти бажаного ворог не може. Також це і напрямок населеного пункту Строївка», — додав речник ДПСУ.

Реклама

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.