Ворог "просочується": аналіз ISW розкрив нові небезпечні маневри РФ на трьох напрямках

Російські загарбники змінили тактику та намагаються «просочуватися» крізь українські позиції на різних ділянках фронту. Експерти проаналізували, куди окупантам вдалося проникнути та як ЗСУ вибивають ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили поточну ситуацію на фронті. Вони зазначають, що російські війська й надалі застосовують тактику інфільтрацій, водночас суттєвих змін на лінії бойового зіткнення не зафіксовано.

Зокрема, окупанти здійснили проникнення на територію Сумської області. Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 24 квітня, свідчать про те, що українські військові завдали удару по російських позиціях у південно-східній частині Кіндратівки, що розташована на північ від Сум.

Також противник продовжує інфільтраційні дії в районі Костянтинівки та поблизу міста. Кадри з геолокацією, опубліковані 25 і 26 квітня, демонструють удари Сил оборони по ворожих позиціях у північно-східній і південно-західній частинах Костянтинівки, а також на її південних околицях після проникнення туди російських підрозділів.

Крім того, відео за 25 квітня фіксує ураження позицій ворога у східній частині Довгої Балки та на південь від Степанівки (обидва населені пункти розташовані на південний захід від Костянтинівки) після того, як російські сили туди проникли.

На Олександрівському напрямку російські підрозділи намагаються закріпитися в районах, куди раніше змогли інфільтруватися, тоді як українські сили продовжують проводити контратаки.

Згідно з оглядом українського військового аналітика Костянтина Машовця від 26 квітня, російські війська, ймовірно, не захопили позиції, як вважалося раніше, а проникли в райони навколо українських укріплень — зокрема на захід і північний захід від Гуляйполя, у центральній та східній частинах Святопетрівки, а також на схід і південь від Залізничного.

Нагадаємо, 26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті складна, оскільки ворог активізував наступ по всій лінії зіткнення, проте ЗСУ стримують атаки завдяки ефективним рішенням та озброєнню. За словами головкома, втрати противника перевищують його спроможність доукомплектовувати підрозділи.

Військовий оглядач Богдан Мирошников поінформував про інтенсивні бої на Куп’янському напрямку. Найскладніша ситуація та проблеми із забезпеченням фіксуються на лівому березі Осколу, зокрема біля Синьківки, Петропавлівки та Піщаного. Окупанти намагаються просуватися малими групами до Ківшарівки, проте ЗСУ не дають їм закріпитися. На правому березі ворог атакує в районі Западного, Голубівки та Кіндрашівки без суттєвих успіхів, а в самому Куп’янську українські військові ліквідовують залишки прорваних раніше диверсійних груп.

Своєю чергою секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що у росіян наразі немає великих резервів для масштабного наступу, проте вони намагаються розтягнути українські сили на Сумському та Запорізькому напрямках. Основні тактичні зусилля ворога залишаються зосередженими на Донеччині.