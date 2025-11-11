- Дата публікації
"Ворог просочується в тили": експерт про смертельну тактику РФ під Покровськом
На Покровському напрямку зберігається вкрай складна ситуація.
Сили оборони змогли «розтиснути кліщі» ворожого оточення в районі Покровської «кишені», що дало змогу «перевести подих». Однак військовий експерт Владислав Селезньов застерігає: говорити про справжню стабілізацію на цій ділянці рано, адже ворог має величезну чисельну перевагу 1:18.
Таку думку він озвучив в інтерв’ю OBOZ.UA.
Експерт спростував тези про нібито зниження активності ворога на цьому напрямку.
«86 бойових зіткнень за минулу добу саме на Покровському та Мирноградському напрямках, тому говорити про значне зменшення бойових дій я б не ризикнув», — зазначив Селезньов.
Водночас він підтвердив позитивні новини: «Те, що ми частково змогли розширити, розтиснути кліщі оперативного оточення в районі Родинського і в населеному пункті Перше Травня… певною мірою дає нам можливість перевести подих».
Проте, за його словами, говорити про повну стабілізацію не можна, оскільки ворог продовжує накопичувати ресурси для подальших атак.
«Проломи» в обороні: чому ворог «просочується»
Селезньов пояснив, чому російським окупантам вдається використовувати тактику інфільтрації (просочування) та бити по українських тилах і логістиці. Це комплексна проблема.
Причина перша: брак особового складу. Через це між спостережними постами Сил оборони виникають «досить великі проломи».
Причина друга: прихованість позицій. Щоб не стати ціллю для КАБів та дронів, українські підрозділи змушені розміщуватися приховано і не проявляти себе.
Причина третя: недостатньо мінних полів. Експерт припускає, що «свого часу було створено недостатню кількість протипіхотних та протимінних полів», або ж ворог зміг їх знищити.
Причина четверта: тотальна перевага. «У відкритих джерелах є інформація про те, що на пріоритетних… напрямках його перевага може досягати співвідношення: на одного українця 14-18 російських військовослужбовців», — наголосив Селезньов.
Експерт додав, що через домінування дронів ворог не може масовано використовувати бронетехніку, оскільки «будь-який танк… буде перетворений на палаючий факел». Тому тактика інфільтрації та ударів по тилах залишатиметься основною.
Найскладнішою, на думку Селезньова, залишається ситуація для захисників Мирнограда. Бойові дії в самому місті не тривають, але існують «дуже серйозні ризики» із забезпеченням гарнізону.
«Низка військових експертів вважають, що нашим захисникам Мирнограда було б непогано в межах маневреної оборони відійти від південних передмість міста і в такий спосіб скоротити лінію фронту, тим самим ущільнивши наші бойові рубежі», — зазначив він.
Звідки у РФ гроші на 3 роки війни
Експерт пояснив, завдяки чому Росія здатна вести безперервний наступ понад два роки. Найбільший ресурс країна-агресор отримує за рахунок виторгу від продажу зерна, нафти, газу, вугілля та добрив.
«Сумарно чотири регіони нашої планети — Китай, Індія, Туреччина і деякі країни Європейського Союзу — закуповують цієї продукції в РФ на суму 550 мільярдів доларів на рік… Цих грошей достатньо для того, щоб щонайменше три роки вести повномасштабну війну», — заявив Селезньов.
Він підсумував, що на тлі неефективності світових санкцій, найдієвішими залишаються «санкції» імені генерала Василя Малюка — удари Сил оборони по російській нафтопереробці та газовидобутку.
Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює фейки про нібито «перемогу» в Покровську, хоча бої там тривають уже понад рік. Військовий аналітик Іван Тимочко заявив, що ситуація на напрямку Покровськ — Мирноград є частиною провалу великого наступу РФ 2024 року, адже ворог не досяг жодної зі стратегічних цілей.
За його словами, росіяни планували захопити Покровськ за два тижні, але «застрягли» на місяці, а прогрес обмежився локальними просуваннями. Тимочко вважає, що затяжні бої стали ударом по російському командуванню і можуть означати політичний «захід кар’єри Герасимова».