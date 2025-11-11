"Ворог просочується в тили": експерт про смертельну тактику РФ під Покровськом

Покровськ

Реклама

Сили оборони змогли «розтиснути кліщі» ворожого оточення в районі Покровської «кишені», що дало змогу «перевести подих». Однак військовий експерт Владислав Селезньов застерігає: говорити про справжню стабілізацію на цій ділянці рано, адже ворог має величезну чисельну перевагу 1:18.

Таку думку він озвучив в інтерв’ю OBOZ.UA.

Експерт спростував тези про нібито зниження активності ворога на цьому напрямку.

Реклама

«86 бойових зіткнень за минулу добу саме на Покровському та Мирноградському напрямках, тому говорити про значне зменшення бойових дій я б не ризикнув», — зазначив Селезньов.

Водночас він підтвердив позитивні новини: «Те, що ми частково змогли розширити, розтиснути кліщі оперативного оточення в районі Родинського і в населеному пункті Перше Травня… певною мірою дає нам можливість перевести подих».

Проте, за його словами, говорити про повну стабілізацію не можна, оскільки ворог продовжує накопичувати ресурси для подальших атак.

«Проломи» в обороні: чому ворог «просочується»

Селезньов пояснив, чому російським окупантам вдається використовувати тактику інфільтрації (просочування) та бити по українських тилах і логістиці. Це комплексна проблема.

Реклама

Причина перша: брак особового складу. Через це між спостережними постами Сил оборони виникають «досить великі проломи».

Причина друга: прихованість позицій. Щоб не стати ціллю для КАБів та дронів, українські підрозділи змушені розміщуватися приховано і не проявляти себе.

Причина третя: недостатньо мінних полів. Експерт припускає, що «свого часу було створено недостатню кількість протипіхотних та протимінних полів», або ж ворог зміг їх знищити.

Причина четверта: тотальна перевага. «У відкритих джерелах є інформація про те, що на пріоритетних… напрямках його перевага може досягати співвідношення: на одного українця 14-18 російських військовослужбовців», — наголосив Селезньов.

Експерт додав, що через домінування дронів ворог не може масовано використовувати бронетехніку, оскільки «будь-який танк… буде перетворений на палаючий факел». Тому тактика інфільтрації та ударів по тилах залишатиметься основною.

Найскладнішою, на думку Селезньова, залишається ситуація для захисників Мирнограда. Бойові дії в самому місті не тривають, але існують «дуже серйозні ризики» із забезпеченням гарнізону.

«Низка військових експертів вважають, що нашим захисникам Мирнограда було б непогано в межах маневреної оборони відійти від південних передмість міста і в такий спосіб скоротити лінію фронту, тим самим ущільнивши наші бойові рубежі», — зазначив він.

Звідки у РФ гроші на 3 роки війни

Експерт пояснив, завдяки чому Росія здатна вести безперервний наступ понад два роки. Найбільший ресурс країна-агресор отримує за рахунок виторгу від продажу зерна, нафти, газу, вугілля та добрив.

Реклама

«Сумарно чотири регіони нашої планети — Китай, Індія, Туреччина і деякі країни Європейського Союзу — закуповують цієї продукції в РФ на суму 550 мільярдів доларів на рік… Цих грошей достатньо для того, щоб щонайменше три роки вести повномасштабну війну», — заявив Селезньов.

Він підсумував, що на тлі неефективності світових санкцій, найдієвішими залишаються «санкції» імені генерала Василя Малюка — удари Сил оборони по російській нафтопереробці та газовидобутку.

Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює фейки про нібито «перемогу» в Покровську, хоча бої там тривають уже понад рік. Військовий аналітик Іван Тимочко заявив, що ситуація на напрямку Покровськ — Мирноград є частиною провалу великого наступу РФ 2024 року, адже ворог не досяг жодної зі стратегічних цілей.

За його словами, росіяни планували захопити Покровськ за два тижні, але «застрягли» на місяці, а прогрес обмежився локальними просуваннями. Тимочко вважає, що затяжні бої стали ударом по російському командуванню і можуть означати політичний «захід кар’єри Герасимова».