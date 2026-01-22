ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся біля Мирнограду та Дорожнянки — оновлена мапа бойових дій

Російські війська мають просування поблизу Мирнограду та Дорожнянки, також повідомляється про зачищення Сухецького від противника.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Оновлена мапа бойових дій фіксує просування російських військ поблизу Мирнограду та Дорожнянки.

Про це пише DeepState у соцмережах

Крім того, за наявною інформацією, Сухецьке зачищено від противника.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські сили оборони продовжують стримувати натиск ворога та завдавати йому втрат.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie