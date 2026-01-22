Ворог просунувся біля Мирнограду та Дорожнянки — оновлена мапа бойових дій

Російські військові / © Associated Press

Оновлена мапа бойових дій фіксує просування російських військ поблизу Мирнограду та Дорожнянки.

Про це пише DeepState у соцмережах

Крім того, за наявною інформацією, Сухецьке зачищено від противника.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Українські сили оборони продовжують стримувати натиск ворога та завдавати йому втрат.

Нагадаємо, зимові погодні умови впливають на перебіг бойових дій, але не зупиняють їх. Російські війська намагаються використовувати тумани, снігопади та темний час доби для просування вперед, зокрема із застосуванням бронетехніки.

Водночас морози створюють однакові труднощі для обох сторін, а Сили оборони України ефективно протидіють спробам ворога, зокрема завдяки активному використанню безпілотників.