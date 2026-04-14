Ворог просунувся: де погіршилася ситуація на фронті

Російські військові

Російські війська продовжують активні штурмові дії та мають просування на окремих ділянках фронту.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState

За оновленими даними, ворог просунувся поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки, що на Сумщині.

Наразі деталі щодо масштабів просування та можливих втрат уточнюються. Офіційна інформація від Генштабу ЗСУ може з’явитися згодом.

Нагадаємо, що експерти повідомляють, що росіяни змінюють підходи до ведення бойових дій на фронті, зосереджуючи зусилля на наступі в районі Гуляйполя, однак ця стратегія поки не приносить відчутних результатів.