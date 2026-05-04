Російські війська здійснили нове просування на Донеччині — поблизу населеного пункту Андріївка-Клевцове у Волноваському районі.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, які оновили карту бойових дій.

Згідно з оприлюдненими даними, зміни на лінії фронту відбулися в районі Андріївки-Клевцового, що на півдні Донецької області.

У DeepState також зазначили, що у разі виявлення неточностей користувачі можуть повідомляти інформацію через спеціальний бот.

Водночас бойові дії на різних напрямках тривають. Російські війська продовжують штурмові дії, а Сили оборони відбивають атаки противника.

Нагадаємо, 4 травня ворожі дрони атакували Вільнянськ у Запорізькій області, влучивши в ринок і храм. Там загинули люди. Є також поранені.

Також стало відомо, що піхотні групи РФ просунулися поблизу сіл Берестка та Іванопілля, що розташовані біля міста Костянтинівки. Вже повідомлялося про інші зміни на фронті на Донеччині, зокрема в районах між Костянтинівкою та Дружківкою, де українські сили покращували свої позиції.

