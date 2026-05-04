Ворог просунувся на Донеччині — в DeepState оновили мапу
DeepState повідомив про просування російських військ поблизу Андріївки-Клевцового у Волноваському районі Донеччини.
Російські війська здійснили нове просування на Донеччині — поблизу населеного пункту Андріївка-Клевцове у Волноваському районі.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, які оновили карту бойових дій.
Згідно з оприлюдненими даними, зміни на лінії фронту відбулися в районі Андріївки-Клевцового, що на півдні Донецької області.
У DeepState також зазначили, що у разі виявлення неточностей користувачі можуть повідомляти інформацію через спеціальний бот.
Водночас бойові дії на різних напрямках тривають. Російські війська продовжують штурмові дії, а Сили оборони відбивають атаки противника.
Нагадаємо, 4 травня ворожі дрони атакували Вільнянськ у Запорізькій області, влучивши в ринок і храм. Там загинули люди. Є також поранені.
Також стало відомо, що піхотні групи РФ просунулися поблизу сіл Берестка та Іванопілля, що розташовані біля міста Костянтинівки. Вже повідомлялося про інші зміни на фронті на Донеччині, зокрема в районах між Костянтинівкою та Дружківкою, де українські сили покращували свої позиції.