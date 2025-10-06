- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 395
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог просунувся на фронті — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського та Вишневого, що у Запорізькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Терновому у Дніпропетровській області.
«Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період росіянам доведеться частково відійти від Покровська на Донеччині.
Ми раніше інформували, що Росія передислоковує підрозділи з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій.