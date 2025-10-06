ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Ворог просунувся на фронті — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки, Ольгівського та Вишневого, що у Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Терновому у Дніпропетровській області.

«Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що в осінньо-зимовий період росіянам доведеться частково відійти від Покровська на Донеччині.

Ми раніше інформували, що Росія передислоковує підрозділи з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій.

