Війна
184
2 хв

Ворог просунувся на стику двох областей: що відбувається на Запорізькому напрямку

Стик Запорізької та Дніпропетровської областей залишається зоною важких боїв. Військові розповіли, як змінюється тактика ворога і роль артилерії.

Дар'я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © СБУ

Російські війська змогли вклинитися у стик Запорізької та Дніпропетровської областей, однак розширити свій успіх наразі не можуть. Основні зусилля противник зосереджує на напрямку Гуляйполя.

Про це в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив т.в.о. командира роти НРК 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка Сергій Волков.

За словами військового, російська армія має можливість регулярно поповнювати особовий склад і знову повертатися на позиції після втрат.

«Той російський полк, який ми знищили, уже знову встиг зайти й вийти. Загалом у них є можливість постійно поповнювати резерви. За місяць-півтора вони набирають нове поповнення, проводять злагодження і знову заводять сюди», — зазначив Волков.

Водночас українські підрозділи тримають позиції ще з вересня, хоча й зазнають втрат.

«Треба бути чесними — ми теж несемо втрати. Тут немає ніякого шапкозакидання. Це нереально важко», — наголосив він.

Військовий підтвердив, що противник просунувся, однак ціна цього просування є надзвичайно високою.

«Якщо рахувати квадратні кілометри на кількість особового складу, це надзвичайно висока ціна за кожен метр. А ми тут стоїмо і продовжуємо працювати», — сказав Волков.

Чому артилерія знову стала ключовою

З початком осені ситуацію ускладнили аномальні тумани, які значно обмежили роботу дронів та оптики з обох сторін.

«За таких умов безпілотний компонент фактично нівелюється, адже спостерігати просто неможливо», — пояснив військовий.

Саме тому артилерія, за його словами, знову відіграє вирішальну роль на полі бою.

«Усі розмови про те, що війна стала суто дроновою і артилерія більше не потрібна, — хибні. Війна є оркестром, у якому потрібен цілий комплекс інструментів», — підсумував Волков.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ у Куп’янську Харківської області та на його околицях. ЗСУ вже просунулися в центр міста, тривають зачистки, а також контрольовано мікрорайон Ювілейний на південному заході.

Водночас російські диверсійні групи залишаються у північній та західній частинах міста, а українські підрозділи просуваються на південний схід від Петропавлівки.

