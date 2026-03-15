Ворог просунувся у Донецькій області — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу населеного пункту Горіхового в Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
«Ворог просунувся поблизу Горіхового», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що безпілотники стають ключовою зброєю України у війні проти Росії і їх застосування уже змінює баланс сил на фронті.
Ми раніше інформували, що російські війська на Слов’янському напрямку застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування.