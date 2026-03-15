Війна в Україні

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу населеного пункту Горіхового в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

«Ворог просунувся поблизу Горіхового»

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що безпілотники стають ключовою зброєю України у війні проти Росії і їх застосування уже змінює баланс сил на фронті.

Ми раніше інформували, що російські війська на Слов’янському напрямку застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування.