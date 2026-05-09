Війна
Ворог просунувся у Донецькій області — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу населеного пункту Новоолександрівка в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників біля населеного пункту Предтечине.

«Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечиного», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Росія атакує фактично на всіх напрямках, тому ситуація на фронті залишається напруженою.

Ми раніше інформували, що противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами й 2026 року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

