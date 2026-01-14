- Дата публікації
Ворог просунувся у двох областях — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Лозової на Харківщині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Степногірську, що в Запорізькій області.
«Ворог просунувся поблизу Лозової, Степногірська та в самому населеному пункті», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що у Гуляйполі та на його околицях тривають запеклі бої, а місто фактично перетворилося на «сіру зону».
Ми раніше інформували, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази.