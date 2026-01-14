Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу Лозової на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Степногірську, що в Запорізькій області.

«Ворог просунувся поблизу Лозової, Степногірська та в самому населеному пункті», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Гуляйполі та на його околицях тривають запеклі бої, а місто фактично перетворилося на «сіру зону».

Ми раніше інформували, що на сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази.