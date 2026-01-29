ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Ворог просунувся у двох областях — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Дронівка та Клебан-Бика, що в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Малій Токмачці, що в Запорізькій області.

«Ворог просунувся поблизу Дронівки, Клебань-Бика та у Малій Токмачці», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.

Ми раніше інформували, що українські війська утримують позиції в районі Оріхово-Василівки, інформація поширена в окремих українських інформаційних ресурсах про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом є недостовірною.

