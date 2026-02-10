- Дата публікації
Ворог просунувся у двох областях — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися у селищі Закітному в Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в районі Гуляйполя, що у Запорізькій області.
«Ворог просунувся в Закітному та поблизу Гуляйполя», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що на фронті фіксують постачання російським військам терміналів супутникового інтернету після того, як ворог втратив можливість використовувати Starlink.
Ми раніше інформували, що сьогодні найбільше уваги РФ сконцентровано на річці Оскіл Харківської області. Успіху ворог не має.