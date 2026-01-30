- Дата публікації
-
Ворог просунувся у трьох областях — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники окупували селище Злагода в Дніпропетровській області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в районі Грабовського, що на Сумщині та Єгорівки – на Донеччині.
«Ворог окупував Злагоду, а також просунувся поблизу Грабовського та Єгорівки», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.
Ми раніше інформували, що українські війська утримують позиції в районі Оріхово-Василівки, інформація поширена в окремих українських інформаційних ресурсах про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом є недостовірною.