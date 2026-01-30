Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники окупували селище Злагода в Дніпропетровській області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися в районі Грабовського, що на Сумщині та Єгорівки – на Донеччині.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.

Ми раніше інформували, що українські війська утримують позиції в районі Оріхово-Василівки, інформація поширена в окремих українських інформаційних ресурсах про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом є недостовірною.