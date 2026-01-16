Ворог просунувся у Запорізькій області: що вдалося окупувати

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На сході Запорізької області росіяни просунулися одразу на кількох локаціях, окупувавши ще один населений пункт.

Про це повідомив DeepState.

На цій ділянці фронту ворог мав чергове просування у місті Гуляйполе.

«Загарбники захопили позиції на північ від міста. Тут вони окупували село Красногірське, просунулися поблизу села Привільне — обидва належать до Гуляйпільської громади Пологівського району», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Гуляйполі та на його околицях тривають запеклі бої, а місто фактично перетворилося на «сіру зону».

Нагадаємо також, що російські загарбники просунулися районі населених пунктів Залізнянське та Яблунівка, що в Донецькій області.