Ворог просувається по трупах своїх військових / © Associated Press

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Росія не приділяє уваги збору тіл своїх полеглих військових, які залишаються безпосередньо на передовій. Цей фактор не є пріоритетом для ворога. Таку інформацію повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Він зазначив, що окупанти часто просуваються вперед прямо по трупах своїх загиблих побратимів.

Про це повідомляє LIGA.net.

Раніше, у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, спеціальні групи з наших та російських волонтерів і військових домовлялися між собою. Вони виїжджали на «сірі» території, де було небезпечно, щоб забрати тіла загиблих. Російські групи робили те саме.

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Однак наразі ситуація змінилася. За словами Леоніда Тимченка, ворог намагається забирати тіла лише з тих територій, де відсутня пряма небезпека, але часто залишає їх на місці.

Тактика «м’ясних штурмів» і байдужість до втрат

«Зараз вони здебільшого не забирають тіла, які залишились на нулі. За нашими підрахунками, це сотні щоденно, тому підняття тіл — це не пріоритет для росіян. Найголовніше для них — рухатись вперед. Вони використовують тактику так званих м’ясних штурмів. І ми бачимо, що вони йдуть прямо по тілах загиблих», — розповів заступник міністра.

Леонід Тимченко пояснив, що якщо на позиції гине одна група російських військових, то наступні окупанти змушені просуватися далі, щоб підтримувати темпи наступу.

«Повернутися назад вони не мають змоги, вимушені закріплюватись, зокрема і на територіях, де лежать їхні загиблі — і не всі відучора», — підкреслив Тимченко, вказуючи на безжалісність і безвихідь, в якій опиняються російські солдати.

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Нагадаємо, масштабне дезертирство російських військових з лінії фронту в Україні стало черговим серйозним ударом для Кремля. Від лютого 2022 року суди РФ зареєстрували 20 538 справ про самовільне залишення військової частини, дезертирство або відмову виконувати накази.

Більшість із цих випадків, а саме 18 159, стосуються саме самовільної втечі солдатів. За ці злочини 17 721 військовослужбовець був притягнутий до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом Росії, що передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Однак, як зазначається, засуджені можуть пом’якшити свої вироки, відбувши службу у штурмових підрозділах для в’язнів «Шторм-Z».