- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог розширює плацдарми на Харківщині: Селезньов розповів деталі
Ситуація на Харківщині напружена: ворог розширює плацдарми і намагається форсувати річку Вовча.
Ситуація на Харківщині залишається напруженою — ворог намагається розширити плацдарми.
Про це в етері КИЇВ24 повідомив військовий журналіст і ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
За словами Селезньова, російські війська останнім часом активізувалися, регулярно намагаючись форсувати річку Вовча та просунутися південніше, розширюючи плацдарми на флангах.
Причиною такої активності Селезньов називає вигідну для окупантів логістику — коротке плече підвезення для штурмових дій.
Водночас на північно-східній частині Харківщини ворог намагається збільшити так звану «санітарно-буферну зону», порушуючи держкордон і захоплюючи території області.
Нагадаємо, ситуація у Вовчанську Харківської області залишається критичною — місто майже вщент зруйноване.