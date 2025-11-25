ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Ворог рухається цілодобово: росіяни тиснуть на Мирноград - деталі від ЗСУ

Українські оборонці посилюють угруповання у місті.

Автор публікації
Олена Капнік
Покровськ.

Покровськ. / © Associated Press

Російська окупаційна армія тисне на Мирноград в Донецькій області. Загарбники намагаються перерізати сухопутне сполучення між цим містом і Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові наголошують, що десантно-штурмові підрозділи стримують рух армії РФ в районі Красного Лимана.

“Північну частину Мирнограду росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони”, - йдеться у повідомленні 7 корпусу.

Зазначається, що українські оборонці посилюють угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.

За даними військових, на північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні ув’язнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. За словами окупантів, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ зачистили центр Покровська та покращили ситуацію біля вокзалу. З його слів, наразі не можна сказати, що ситуація повністю стабілізована, однак “ознаки стабілізації з нашого боку вже присутні”.

