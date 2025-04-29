Ворог рветься до кордонів трьох областей: у ЗСУ повідомили про загострення ситуації

Росіяни намагаються прорвати фронт та захопити плацдарм поблизу Запоріжжя. / © Укрінформ

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Російська окупаційна армія намагається прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Особливо гострою є ситуація на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку — ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Крім того, доволі неспокійна ситуація залишається і на Оріхівському напрямку, це там, де Малі Щербаки, Лобкове, Степове», — повідомив Волошин.

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Він пояснив, що росіяни намагаються прорвати там лінію боєзіткнення та захопити цей плацдарм поблизу Запоріжжя. Якщо їм це вдасться, вони матимуть вогневий вплив на логістичні шляхи Сил оборони, які з’єднують Запоріжжя зі сходом області, і зможуть обстрілювати сам обласний центр та його передмістя.

«Крім того, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському чи Херсонському напрямку», — додав речник.

За його словами, на Херсонському напрямку ворог все частіше намагається захопити малі острови на Дніпрі. Українським захисникам здебільшого вдається потопити ворожі плавзасоби, але окремі окупанти все ж таки дістаються островів.

«Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в „робінзонів“ так званих. Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхнє командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім, є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон. А російська пропаганда ці факти подає, як намагання взяти під контроль острівну зону. Але таких спроб за кілька останніх днів стало більше», — зазначив Волошин.

Він також нагадав про подвійні удари ворога по Херсону КАБами, артилерією та дронами.

«Цими бомбами [КАБами — ред.] ворог бив по житловій забудові. Є і постраждалі, і жертви серед мирного населення, і руйнування серед цивільних будівель. Крім того, ворог застосовує таку тактику підлу, що спочатку завдає таких ударів бомбами, а коли приїжджають рятувальники, екстрені служби, то через деякий час здійснює артилерійський обстріл і завдає ударів дронами-камікадзе вже по тих службах, які проводять евакуацію, рятувальні роботи там. Позавчора був один випадок і сьогодні, дві години тому, ворог здійснив подібний удар трьома керованими авіаційними бомбами», — сказав Владислав Волошин.

Нагадаємо, росіяни збільшують присутність на Харківщині. Але загроза оточення значно більша для Куп’янська, аніж для обласного центру.