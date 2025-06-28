РФ рветься до великого міста: Сирський розповів про бої на новому напрямку

Олександр Сирський відвідав підрозділи, що тримають оборону на Донеччині / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ у Telegram.

«Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Продовжуються бої на новому напрямку — Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився», — повідомив Олександр Сирський.

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За його словами, силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.

«Заслухав звіти командирів на місцях — новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації», — зазначив вын.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасних, правильних управлінських рішеннях.

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«Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ», — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, російські окупанти взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.