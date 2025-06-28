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- Війна
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РФ рветься до великого міста: Сирський розповів про бої на новому напрямку
Бійці ЗСУ щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, що тримають оборону на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача ЗСУ у Telegram.
«Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Продовжуються бої на новому напрямку — Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився», — повідомив Олександр Сирський.
За його словами, силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.
Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.
«Заслухав звіти командирів на місцях — новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації», — зазначив вын.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасних, правильних управлінських рішеннях.
«Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ», — підсумував Олександр Сирський.
Нагадаємо, російські окупанти взяли під контроль цінне родовище літію поблизу села Шевченко в Донецькій області, що може серйозно вплинути на економічні плани України та партнерство зі Сполученими Штатами.