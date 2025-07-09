Ворог рветься на Дніпропетровщину: яка там ситуація, чи мають росіяни успіх

Наступ російських військ на Дніпропетровську область / © ТСН.ua

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Російські війська намагаються вирівняти лінію фронту на Покровському напрямку, щоб просунутися у бік Дніпропетровської області. Українські військові тримають оборону, і ворогу це не вдається.

Про це розповів керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Павло Лакійчук, повідомляє «FREEДОМ».

«Відсуваючи сили наші на цьому (Покровському — ред.) напрямку, вони (росіяни — ред.) намагаються скоротити лінію фронту, яка може утримуватися меншим числом сил. Росіяни звільняють резерви, які можуть бути перекинуті на головний напрямок удару, на той самий на Покровськ, на Лиман, або, навпаки, ущільнити оборону в разі можливих контрнаступальних дій наших Збройних сил», — розповів військовий експерт.

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Він також прокоментував інформацію про начебто захоплення російськими окупантами села Дачне на Дніпропетровщині. За словами Лакійчука, це черговий фейк. Бої тривають у межах Донецької області.

Нагадаємо, раніше боєць 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Волков заявив, що ворог прагне за будь-яку ціну зайти до Дніпропетровщини. Росіяни використовують «сіру зону» для накопичення штурмових груп.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці верховного головнокомандувача 8 липня акцентував на діях українських підрозділів у активній обороні. Йдеться про недопущення просування ворога углиб оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу росіян на адмінкордони Дніпропетровщини.