«Ворог стягнув величезні сили»: речник УДА Братчук розповів про оборону Покровська

Місто Покровськ / © Associated Press

Реклама

В район Покровсько-Мирноградської агломерації противник стягнув понад 150 тисяч військових і це надзвичайно серйозна сила, яка суне, не рахуючись з жодними втратами.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

«Оборона Покровська та Мирнограда триває, ми розглядаємо це як одну оборонну операцію. Є наші непогані дії на північ від Покровська, продовжується операція наших спецпризначенців — ГУР, СБУ, ССО. Саме десантування, про яке всім стало відомо тиждень тому, дало можливість говорити про те, що вдалося зачистити кілька позицій російських загарбників», — розповів Братчук.

Реклама

Він наголосив, що на цій неширокій ділянці фронту ворог зосередив понад 150 тисяч особового складу.

«Це надзвичайно серйозна сила, яка суне, не рахуючись зі своїми втратами. Але на цю хвилину оборона триває», — додав речник.

За словами Сергія Братчука, розмови про падіння Покровська лунають уже понад рік, але російській армії так і не вдалося захопити місто чи просунутися далі.

«Зараз ситуація не просто складна, а критично складна. Я впевнений, що „вершників апокаліпсиса“ ми не побачимо, навіть якщо буде реалізований найгірший сценарій для Покровсько-Мирноградської агломерації», — зауважив він.

Реклама

Братчук також припустив «умовно нейтральний сценарій», за якого ситуація залишиться без суттєвих змін.

«Ворог намагатиметься сунути далі, накопичувати свою логістику. Ворожа логістика запрацювала, і це неприємний момент, бо означає підвищення ресурсності російської армії», — пояснив він.

Речник УДА повідомив, що українським оборонцям вдалося частково відновити власну логістику завдяки роботі спецпідрозділів на лінії бойового зіткнення.

«Цей процес може тривати ще певний час, адже у Покровську утворилося багато „сірих зон“, які не перебувають під фізичним контролем ні Сил оборони України, ні загарбників», — зазначив Братчук.

Реклама

Він підкреслив, що, попри складнощі, Покровськ не впав і оборона триває.

«Ми розуміємо, що ворог зосереджує величезні сили на Донеччині, але й наші оборонні операції дають результати. Є локації, які можуть дозволити нам просунутися вперед і повернути українську землю», — сказав речник.

Братчук додав, що це також допоможе відтягнути російські сили з Донецького напрямку, який залишається пріоритетним для противника.

«Ситуація на фронті складна, і мова не лише про Покровськ», — підсумував він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Сили оборони проводять «пошуково-ударні дії» та «зачищають будинок за будинком», ліквідовуючи росіян у Покровську.

Ми раніше інформували, що військовий оглядач пояснив, чому росіяни відчайдушно прагнуть захопити Покровськ.