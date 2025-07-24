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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
453
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2 хв

Ворог стверджує, що зайшов до Куп’янська: що кажуть у ЗСУ

Незважаючи на близькість до міста, російські війська не можуть подолати останні кілометри до Куп’янська.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Getty Images

Російські військові стверджують про начебто своє просування до самого Куп’янська Харківської області. Однак у Силах оборони України це спростували.

Цю інформацію у ефірі «Суспільного» прокоментував речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Попри заяви окупантів про нібито просування до Куп’янська, спроби прориву через північ від міста тривають, але завершуються провалами.

«Насправді там була цікава історія з Кіндрашівкою, коли навіть на мапі DeepState ви могли бачити, що росіяни в Кіндрашівці є, а довкола Кіндрашівки немає. Прорватися прорвалися, а вийти вже не змогли, в результаті чого були знищені значною мірою», — розповів Трегубов.

Він повідомив, що на сьогодні є активні спроби ворога дійти до Куп’янська через північний бік, але росіяни успіху не мають.

«Є велика кількість інформаційних операцій росіян з заявами, що ось вони вже майже там. До Куп’янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там мова йде про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго», — зауважив речник ОСУВ «Хортиця».

Куп’янськ на мапі Deep State / © Deepstatemap

Куп’янськ на мапі Deep State / © Deepstatemap

Зауважимо, Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні 24 липня поінформував, що російська армія на Куп’янському напрямку здійснила чотири атаки на позиції українських військових поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

До слова, видання Forbes у своїх статті написало, що літній наступ Росії загальмувався через нерозв’язане питання, як ефективно долати водні перешкоди у вигляді річок.

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