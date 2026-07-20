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Ворог ударив по Одесі: троє людей загинули, перші подробиці атаки
Унаслідок російської атаки на Одесу загинули троє людей, ще троє постраждали, а на місцях можливих влучань по інфраструктурі триває рятувально-пошукова операція.
Унаслідок російської атаки на Одесу 20 липня загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Попередньо, зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, постраждалим надають усю необхідну допомогу.
На місцях ударів працюють відповідні служби. Рятувально-пошукова операція триває.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Атака РФ на Одесу - останні новини
Нагадаємо, 19 липня біля Одеси РФ атакувала торгове судно, яке перевозило кукурудзу. На борту знаходилося 18 осіб. У результаті атаки загинули 10 людей, ще вісьмох вдалося врятувати.
Раніше Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію. Під прицілом опиняються житлові квартали, історична частина міста, а також портова та припортова інфраструктура, від якої залежить робота українського морського коридору.