Посилення ППО у Москві / © скриншот з відео

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Російська армія не має у своєму розпорядженні найсучасніших засобів протиповітряної оборони, а більшість наявних комплексів є модернізованою спадщиною СРСР, а Сили оборони України систематично знищують російські системи ППО, завдаючи ворогу відчутних втрат, зокрема в окупованому Криму.

Про це у прямому етері Еспресо заявив капітан 1 рангу у відставці, кандидат військових наук, доцент, учасник російсько-української війни та експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким’як.

За його словами, нині на стан російської протиповітряної оборони впливають одразу кілька чинників. Насамперед йдеться про те, що засоби ППО, якими користується армія РФ, не можна назвати найсучаснішими, адже вони створені на базі радянських розробок. Росія лише проводить їхню модернізацію, однак це не призводить до принципових технологічних змін.

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Крім того, суттєвим фактором залишаються втрати, яких російська ППО зазнає внаслідок ударів Сил оборони України.

Як зазначив Яким’як, в окупованому Криму вже було знищено близько десяти комплексів С-400. Також, за його словами, комплекси С-300 там були ліквідовані раніше. Окрім цього, українські військові регулярно знищують комплекси «Панцир», «Тор» та інші засоби протиповітряної оборони.

«Москві потрібна найбільша ППО, і туди стягуються різні засоби. І на сьогодні навколо Москви створюють вже четвертий ешелон протиповітряної оборони. Бо у РФ розуміють, що буде найбільша ганьба, якщо по російській столиці відбуватиметься масштабування ударів. Але це все з часом буде», — резюмував експерт Центру оборонних стратегій.

Раніше повідомлялося, що диктатор Путін фактично визнав ефективність українських далекобійних безпілотників, які регулярно долають російську систему ППО, та пообіцяв її «посилити».

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Ми раніше інформували, що систему протиповітряної оборони Москви посилюють шляхом розміщення зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) «Панцир» на дахах будівель у межах міста.

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