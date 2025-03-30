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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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948
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1 хв

Ворог вдарив КАБом у житловий будинок в центрі Куп'янська: під завалами шукають людей (фото)

На місці влучання керованою авіаційною бомбою працюють всі профільні служби.

Автор публікації
Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Ворог вдарив КАБом у житловий будинок в центрі Куп'янська: під завалами шукають людей (фото)

© Олег Синєгубов

Внаслідок удару ворожого КАБа по центру Куп’янська в неділю, 30 березня, постраждали щонайменше троє осіб, під завалами можуть перебувати люди.

Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Під завалами можуть перебувати люди.

Ворог вдарив КАБом у житловий будинок в центрі Куп'янська / © Олег Синєгубов

Ворог вдарив КАБом у житловий будинок в центрі Куп'янська / © Олег Синєгубов

Також спалахнув автомобіль, а ще пʼять авто — пошкоджені.

/ © Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Нагадаємо, Купянськ готують до можливого повторного наступу противника.

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