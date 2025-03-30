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Ворог вдарив КАБом у житловий будинок в центрі Куп'янська: під завалами шукають людей (фото)
На місці влучання керованою авіаційною бомбою працюють всі профільні служби.
Внаслідок удару ворожого КАБа по центру Куп’янська в неділю, 30 березня, постраждали щонайменше троє осіб, під завалами можуть перебувати люди.
Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Під завалами можуть перебувати люди.
Також спалахнув автомобіль, а ще пʼять авто — пошкоджені.
Нагадаємо, Купянськ готують до можливого повторного наступу противника.
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