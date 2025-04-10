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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог вдарив по Житомирщині: що відомо про жертв і наслідки (фото)

Серед постраждалих дитина 2011 року народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Ворог вдарив по Житомирщині: що відомо про жертв і наслідки (фото)

Ворог вдарив по Житомирщині / © ДСНС

Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі, у селищі Озерне одна людина загинула. Станом на вечір 10 квітня відомо про 5 постраждалих місцевих жителів.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

Постраждалих, зокрема і дитину госпіталізовано до медичних закладів.

Ворог вдарив по Житомирщині / © ДСНС

Ворог вдарив по Житомирщині / © ДСНС

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа.

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби / © ДСНС

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби / © ДСНС

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби. Також розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи Головного управління ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби / © ДСНС

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби / © ДСНС

Пожежу ліквідовано. Наразі триває ліквідація наслідків надзвичайної події.

Нагадаємо, на Житомирщині «Шахед» влучив у багатоповерхівку. 10 квітня, у селищі Озерне БпЛА влучив у житловий будинок, внаслідок чого є загиблий та поранені.

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