ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Ворог весь вечір атакував Полтавщину дронами: які наслідки

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed

Російські загарбники протягом вечора 29 травня завдали ударів безпілотниками по кількох локаціях у Полтавському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, постраждали приватні будинки, будівля амбулаторії, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач.

«Пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, поранення отримали двоє людей, яким надали необхідну допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські війська протягом доби завдали серії ударів по об’єктах «Групи Нафтогаз» на сході України.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie