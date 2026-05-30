Ворог весь вечір атакував Полтавщину дронами: які наслідки
Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками.
Російські загарбники протягом вечора 29 травня завдали ударів безпілотниками по кількох локаціях у Полтавському районі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Зокрема, постраждали приватні будинки, будівля амбулаторії, господарчі споруди, автомобілі та лінії електропередач.
«Пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, поранення отримали двоє людей, яким надали необхідну допомогу на місці.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 30 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські війська протягом доби завдали серії ударів по об’єктах «Групи Нафтогаз» на сході України.