Ворог втрачає ключові потужності: нічні удари по складах та військових об’єктах

Український безпілотник / © скриншот з відео

У ніч на 24 грудня Сили оборони України в межах системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії завдали серії успішних ударів по ключових об’єктах противника на території РФ та тимчасово окупованих регіонах України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, у місті Єфремов Тульської області було уражено потужності “Єфремовського заводу синтетичного каучуку”. Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів для пластичних вибухових речовин та твердого ракетного пального. На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Крім того, удару зазнало місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного на тимчасово окупованій території Криму. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

У межах дій із порушення логістичного забезпечення ворога також уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у місті Довжанськ Луганської області, яке перебуває під окупацією.

Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єктах протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Результати уражень продовжують уточнюватися.

У Силах оборони наголошують, що спільна бойова робота всіх складових оборони України по важливих військових цілях та об’єктах воєнно-промислового комплексу РФ триватиме до повного припинення збройної агресії проти України.

Також раніше повідомлялось, що дрони атакували Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.