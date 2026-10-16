Ворог втратив шанс створити «котел» під Слов’янськом і Краматорськом: що змінила операція «Вівальді»

ЗСУ / © Associated Press

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Унаслідок операції «Вівальді» українські військові звільнили понад 270 квадратних кілометрів території та зруйнували плацдарм, який російська армія тривалий час намагалася створити для оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Про це в етері Еспресо повідомив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

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За його словами, російські війська тривалий час докладали значних зусиль, щоб сформувати плацдарм, який мав створити передумови для оточення Слов’янська та Краматорська.

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«Наразі можна стверджувати, що ми зрізали плацдарм, який ворог дуже тривалий час величезними зусиллями намагався вибудувати. Якщо дивитися на мапу, його метою було охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації», — зазначив Бородін.

Він наголосив, що звільнення понад 270 кв. км території має не лише територіальне, а й стратегічне значення. Українським захисникам вдалося повернути контроль над цими землями та завадити реалізації планів російської армії.

«По факту, вони хотіли зробити ще один, як вони називають, котел — Слов’янсько-Краматорський. Зараз у них такої спроможності більше немає, і їм залишається працювати прямо в лоб», — пояснив речник Третього армійського корпусу.

За словами Бородіна, за такого розвитку подій російським військам доведеться витрачати значно більше ресурсів і людських життів для продовження наступальних дій.

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Водночас зрив планів щодо оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації дає українським військовим змогу зберегти більше життів і надалі обороняти ці напрямки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що нині співвідношення втрат українських і російських військових становить від одного до 7–10.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України звільнили одразу три населені пункти та відновили контроль над частиною територій на інших ділянках фронту.

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