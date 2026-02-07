Верблюд / © Associated Press

Російські військові для доставлення продовольства та боєкомплектів використовують, зокрема, віслюків, верблюдів і коней, оскільки не можуть підтримувати нормальну логістику.

Про це заявив співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула під час Київського безпекового форуму, повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

За його словами, реальний стан справ у російській армії різко контрастує з її гучними заявами про міць і готовність до великої війни.

«Друга армія світу, вони планували воювати проти всього НАТО, планували дати бій США, Британії, роками воювати заради своїх інтересів, але водночас вони на п’ятому році масштабного вторгнення не можуть зберігати логістику», — зазначив Микула.

Він підкреслив, що саме через це противник змушений використовувати тварин для забезпечення підрозділів.

«Тому використовують віслюків, верблюдів, коней та інших тварин для того, щоб доставляти продовольство і боєкомплект. Або дуже часто вони це все на руках тягають», — додав співзасновник DeepState.

Микула також розповів, що окупанти намагалися застосовувати тварин і під час бойових дій.

«У грудні–січні вони намагалися виконувати штурмові дії на конях», — повідомив він.

За його словами, використання тварин у російській армії перестало бути поодиноким явищем і має системний характер.

«У цілому, використання екзотичних тварин уже давно не є новинкою. Так, влітку всі бачили, як противник використовує віслюків. Ближче до зими вже з’явилися верблюди», — сказав Микула.

Водночас, зазначив аналітик, походження верблюдів, яких російські війська залучають на фронті взимку, наразі залишається незрозумілим.

«Нині невідомо, звідки росіяни взяли верблюдів, яких вони використовують на фронті в умовах зимової погоди», — додав він.

Микула наголосив, що російське командування не зважає ні на людей, ні на тварин.

«Противник використовує всі методи. Якщо раніше це були самокати, то зараз це вже екзотичні тварини… Я думаю, що їм байдуже на тварин, через те вони використовують будь-що. Їм на людей байдуже, а на тварин тим паче», — резюмував співзасновник DeepState.

Окремо він звернув увагу на проблеми росіян із застосуванням бронетехніки.

За його словами, замість неї противник дедалі частіше використовує легку автомобільну техніку, багі, мотоцикли та навіть самокати для штурмових дій.

«І це підтверджує те, що для ворога глибинні прориви — це вже задача з великою зірочкою», — підсумував Микула.

Раніше повідомлялося, що російські війська вимушені передчасно залучати весняні резерви для штурмів на Слов’янському напрямку.

Ми раніше інформували, що у росіян через відсутність Starlink різко знизилася кількість штурмів, а також фіксуються випадки стрільби один в одного серед окупаційної армії.