Ворог застосовує нову тактику обстрілів Харкова: деталі від Терехова

Удар по Харкову / © ДСНС

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Вночі 9 квітня було завдано 20 ударів БпЛА. Ворог застосовує нову тактику обстрілів.

Про це в ефірі “Ми Україна” розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛа на протязі години були влучання в одну територію міста Харкова.

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Такий підхід спрямований на залякування людей. Але харків’яни незламні, акцентує Терехов, тож на них це не спрацює.

Нагадаємо, у Харкові російські терористи не дають оговтатись від попередніх ударів, як наносять нові. Під удар потрапив Основ’янський район Харкова. Саме сюди ввечері 8 квітня припала основна кількість ударів.