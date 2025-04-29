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- Війна
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Ворог завдав 16 ударів дронами по Харкову: кількість постраждалих стрімко збільшується
Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 30 людей.
Ввечері вівторка, 29 квітня, російська армія атакувала Харків ударними дронами. 16 з них завдали ударів по місту, спричинивши руйнування.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.
За інформацією Терехова, на дану хвилину відомо про 30 постраждалих харківʼян. Декілька людей перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що кількість постраждалих внаслідок атаки може збільшуватися.
Нагадаємо, ворог збільшує присутність на Харківщині. Але загроза оточення є значно більшою для Куп’янська, аніж для обласного центра.