Ворог завдав 16 ударів дронами по Харкову: кількість постраждалих стрімко збільшується

Внаслідок атаки дронів у Харкові пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру / © ТСН.ua

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Ввечері вівторка, 29 квітня, російська армія атакувала Харків ударними дронами. 16 з них завдали ударів по місту, спричинивши руйнування.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією Терехова, на дану хвилину відомо про 30 постраждалих харківʼян. Декілька людей перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що кількість постраждалих внаслідок атаки може збільшуватися.

Нагадаємо, ворог збільшує присутність на Харківщині. Але загроза оточення є значно більшою для Куп’янська, аніж для обласного центра.