Ворог завдав потужного удару по Краматорську, є жертви – деталі

Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ.

Уранці 8 лютого Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашків.

За його даними, внаслідок удару загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримали 18-річна дівчина та троє чоловіків віком 40, 46 і 48 років.

Також пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адміністративні будівлі, один інфраструктурний об’єкт і близько 20 автомобілів.

“Щодня росіяни вбивають і калічать наших людей, щодня нищать наші домівки та майно. Кожен їхній злочин ретельно документуємо. За все вони відповідатимуть!” — наголосив Філашків.

Раніше росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську Донецької області. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та загорілися легкові автівки у дворі.