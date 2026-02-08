- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 524
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог завдав потужного удару по Краматорську, є жертви – деталі
Вранці 8 лютого Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ. Внаслідок удару загинула жінка, четверо людей отримали поранення, пошкоджено 20 багатоповерхівок.
Уранці 8 лютого Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ.
Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашків.
За його даними, внаслідок удару загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримали 18-річна дівчина та троє чоловіків віком 40, 46 і 48 років.
Також пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адміністративні будівлі, один інфраструктурний об’єкт і близько 20 автомобілів.
“Щодня росіяни вбивають і калічать наших людей, щодня нищать наші домівки та майно. Кожен їхній злочин ретельно документуємо. За все вони відповідатимуть!” — наголосив Філашків.
Раніше росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську Донецької області. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та загорілися легкові автівки у дворі.