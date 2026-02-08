ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
1 хв

Ворог завдав потужного удару по Краматорську, є жертви – деталі

Вранці 8 лютого Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ. Внаслідок удару загинула жінка, четверо людей отримали поранення, пошкоджено 20 багатоповерхівок.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ.

Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ. / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Уранці 8 лютого Краматорськ зазнав потужного обстрілу з боку російських військ.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашків.

За його даними, внаслідок удару загинула жінка 1948 року народження. Поранення отримали 18-річна дівчина та троє чоловіків віком 40, 46 і 48 років.

Також пошкоджено 20 багатоповерхівок, 3 адміністративні будівлі, один інфраструктурний об’єкт і близько 20 автомобілів.

“Щодня росіяни вбивають і калічать наших людей, щодня нищать наші домівки та майно. Кожен їхній злочин ретельно документуємо. За все вони відповідатимуть!” — наголосив Філашків.

Раніше росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську Донецької області. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та загорілися легкові автівки у дворі.

Дата публікації
Кількість переглядів
524
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie