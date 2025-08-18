Ворог завдав удару по Сумам: пошкоджено навчальний заклад

Наслідки обстрілу Сумщини

Увечері 17 серпня російська армія атакувала Сумську громаду. Внаслідок вибуху пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«На щастя, жертв і поранених немає. Внаслідок удару пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів», — зазначив він.

Вибуховою хвилею вибило вікна та двері, пошкоджено фасади. На місці триває обстеження території, щоб зафіксувати масштаб руйнувань.

За словами Григорова, росіяни продовжують цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі регіону, обираючи для атак нічний час. Загроза нових ударів залишається.

