ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Ворог збільшує кількість атак та штурмів: куди намагається прорватися

Росіяни збільшують кількість ударів БпЛА, авіаційні атаки, а також дедалі інтенсивніше штурмують позиції ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ворог збільшує кількість атак та штурмів: куди намагається прорватися

Ситуація на півдні залишається складною / © Associated Press

Ситуація на півдні залишається складною, адже ворог збільшує кількість атак та штурмів щодня.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин в ефірі телемарафону 6 травня.

«Він проводить їх малими піхотними групами, проте доволі інтенсивно — особливо на Новопавлівському напрямку. За минулу добу ворог провів понад 20 таких боєзіткнень, сьогодні — понад 15», — зазначив Волошин.

За його словами, ворог намагається прорватися до адміністративного кордону з півдня Дніпропетровської області, і тому докладає чимало зусиль, щоб прорвати лінію оборони.

«Ворог зосередив значну кількість сил і засобів. Зараз проводить штурмові дії. Це близько чотирьох полків. Їхні підрозділи зараз проводять штурмові дії на Новопавлівському напрямку», — додав Волошин.

Нагадаємо, раніше йшлося про штурм правобережжя Херсонщини. В ЗСУ повідомили про "300 човнів" ворога.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie