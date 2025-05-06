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- Війна
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Ворог збільшує кількість атак та штурмів: куди намагається прорватися
Росіяни збільшують кількість ударів БпЛА, авіаційні атаки, а також дедалі інтенсивніше штурмують позиції ЗСУ.
Ситуація на півдні залишається складною, адже ворог збільшує кількість атак та штурмів щодня.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин в ефірі телемарафону 6 травня.
«Він проводить їх малими піхотними групами, проте доволі інтенсивно — особливо на Новопавлівському напрямку. За минулу добу ворог провів понад 20 таких боєзіткнень, сьогодні — понад 15», — зазначив Волошин.
За його словами, ворог намагається прорватися до адміністративного кордону з півдня Дніпропетровської області, і тому докладає чимало зусиль, щоб прорвати лінію оборони.
«Ворог зосередив значну кількість сил і засобів. Зараз проводить штурмові дії. Це близько чотирьох полків. Їхні підрозділи зараз проводять штурмові дії на Новопавлівському напрямку», — додав Волошин.
Нагадаємо, раніше йшлося про штурм правобережжя Херсонщини. В ЗСУ повідомили про "300 човнів" ворога.
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