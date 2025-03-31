Ворог збільшив вогневу активність на півдні: військовий повідомив деталі

Російські військові збільшили вогневу активність на півдні / © Associated Press

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Минулої доби збільшилась вогнева активність російських військ на південному напрямку. Вони намагалися висадитися на правобережжі Херсонщини.

Про це в телеефірі сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Минулої доби дещо збільшилася вогнева активність ворога і, зокрема, кількість ударів FPV-дронами. Зафіксовано 530 таких ударів, і ця цифра більша, ніж середня на цьому напрямку, яка становить 450-470 ударів за добу. Крім того, не спадає вогнева активність і щодо обстрілів з РСЗВ та артилерійських систем. Щодо штурмових дій, то за минулу добу на півдні їх відбулось не так багато, як за інші дні, — загалом 8: 4 — на Гуляйпільському, 2 — на Оріхівському і 2 — на Придніпровському напрямках», — зазначив Волошин.

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Водночас Волошин наголосив, що за минулий місяць відбулося понад 300 боєзіткнень, найактивніше ворог діяв на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

За словами речника, ворог намагався штурмувати на Гуляйпільському напрямку в районі Привольного і Вільного Поля, на Оріхівському напрямку — прорватися до Малих Щербаків та Степового, на Придніпровському напрямку — переправитися на правий берег у районі Садового.

Волошин зауважив, що і на Гуляйпільському, і на Оріхівському напрямках ворог накопичує певні сили і засоби штурмових груп, а також озброєння і бойову техніку для проведення таких штурмових дій. Йдеться про бойові дії малими групами для покращення тактичного положення, а не про стратегічний наступ противника.

Коментуючи ситуацію на Херсонщині, речник повідомив, що на Херсонському напрямку лінія бойового зіткнення проходить по руслу річки Дніпро. Ворог намагається перебратись на острівну зону, яка під вогневим контролем Сил оборони України. Проте противник прагне висадитись і захопити певний плацдарм, постійно здійснює диверсійно-пошукові дії.

«Малі групи піхоти намагаються на плавзасобах переправитися через Дніпро, через протоки дніпровські, на острівну зону. Захопити цей плацдарм, щоб звідти здійснювати вогневий вплив на правий берег, де розташовані наші позиції, де чимало наших населених пунктів», — зазначив він.

Волошин поінформував, що за минулу добу ворог намагався висадитись поблизу села Садового, продовжує активність біля Антонівських мостів.

Нагадаємо, російські окупанти передусім намагаються зайняти Донеччину, водночас розуміючи, що це не вдасться зробити швидко, сподіваються поновити контроль над тими територіями України, з яких їх вибили українські війська.