Ворог здійснив масовану атаку на Україну: скільки цілей збила ППО

ППО / © Associated Press

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У ніч на 26 липня російська армія здійснила масштабну повітряну атаку по території України. Загалом застосовано 235 засобів повітряного нападу — 208 ударних безпілотників, зокрема типу Shahed, а також 27 ракет різних типів.

Про це повідомила Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком ворожого удару стала Дніпропетровська область. Атаку здійснювали з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму.

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Росіяни застосували:

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

8 крилатих ракет Іскандер-К;

7 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, сили протиповітряної оборони України за підтримки авіації, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп і дронових підрозділів знищили або подавили 200 цілей:

183 ворожі ударні БпЛА;

17 ракет (балістичних, крилатих та авіаційних).

Водночас зафіксовано влучання 10 ракет і 25 безпілотників у дев’яти локаціях. У ще восьми локаціях зафіксовано падіння уламків.

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У ніч на 26 липня російські війська здійснили масовану атаку по Харкову, Дніпру та Запоріжжю. Харків перебував під вогнем майже три години.

Окупанти застосовували ракети, керовані авіабомби та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів є поранені та загиблий, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.