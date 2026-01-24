- Дата публікації
Ворог здійснив наступ на Донецькому напрямку – мапа
Наразі російські війська зробили просування в Донецькій області.
Про це повідомили аналітики DeepStat.
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Предтечиного (село Краматорського району Донецької області) та Ступочків (село Краматорського району Донецької області)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.