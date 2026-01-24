ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Ворог здійснив наступ на Донецькому напрямку – мапа

Наразі російські війська зробили просування в Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наразі російські війська мають територіальні успіхи у Донецькій області.

Про це повідомили аналітики DeepStat.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Предтечиного (село Краматорського району Донецької області) та Ступочків (село Краматорського району Донецької області)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie