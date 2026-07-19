Ворог змінив правила гри: у ЗСУ пояснили нову тактику російських дронів

Росіяни змінили тактику на Харківщині / © RG.ru

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Українські Сили оборони змушують росіян постійно трансформувати підходи до ведення бойових дій. Зокрема, у Харківській області зафіксували нову тактику росіян із застосуванням дронів.

Про це розповів інспектор прикордонної комендатури «Шквал» Артем Дрозд для 24 Каналу.

Росіяни вигадали нову тактику у Харківській області

За словами Артема Дрозда, протягом останніх пів року росіяни суттєво посилили повітряні атаки по Харківщині. Наразі ворог збільшив кількість авіаударів, використання КАБів та розвідувальних дронів.

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За словами прикордонника, противник фокусується на мінуванні українських логістичних шляхів і намагається запускати безпілотники вглиб тилу для виявлення потенційних цілей.

«Вже давно не секрет, що росіяни хочуть ізолювати район бойових дій з розподілом зон ураження. Частина ворожих розрахунків безпілотних систем працює саме на передніх позиціях. Частина — на глибині від 5 до 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а решта — понад 20 кілометрів вглиб української території», — пояснив інспектор прикордонної комендатури «Шквал».

Він додав, що російські оператори дронів мають чіткий розподіл завдань. Якщо пілоту доручено уразити транспорт на відстані близько 40 кілометрів від лінії фронту, він ігноруватиме запити власної піхоти про допомогу, навіть якщо українські підрозділи штурмуватимуть позиції окупантів поруч.

Його пріоритетом залишається пошук транспортних артерій та удар по логістиці ЗСУ, від чого також регулярно страждає цивільне населення.

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«Наразі противник не шкодує ресурсів для розвитку своїх окремих формувань у напрямку БпЛА. Також він активно збільшує кількість цих формувань. Тож є ще багато роботи. Наші розрахунки зенітних перехоплювачів — це наша окрема гордість», — зазначив Артем Дрозд.

Військовий поділився випадком, коли під час перетину відкритої ділянки дороги детектор зафіксував російський дрон, який націлився на автівку. Коли екіпаж уже готувався до екстреного виходу та бою, у повітрі пролунав вибух від роботи українського зенітного дрона-перехоплювача.

Путін готує масштабну мобілізацію у Росії

Нагадаємо, Росія намагається просунутися на фронті попри важкі втрати, через що восени окупанти планують мобілізувати від 500 тисяч людей. За словами очільника ЦПД Олексія Коваленка, частину новобранців одразу кинуть на Схід для затикання дірок, а інших готуватимуть близько місяця для потенційного відкриття нового напрямку.

Україні доведеться вистояти у важких піхотних боях із залученням дронів та авіабомб, проте керівник ЦПД не погоджується з упевненістю Кремля в результативності цього плану.

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Раніше російська влада намагалася захистити населення від відчуття війни, тому залучала добровольців великими грошовими виплатами та вичерпувала ресурси в’язниць. Проте наразі потік добровольців зменшується, що змушує Володимира Путіна розгортати масову мобілізацію для спроби перехопити ініціативу на полі бою.

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